ПВО сбила три украинских беспилотника над Смоленской областью
Российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника над территорией Смоленской области утром 17 ноября.
"17 ноября около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — рассказали в ведомстве.
А накануне Лайф рассказывал, что Вооружённые силы Украины впервые пытались атаковать территорию России испанским беспилотником Columba. Такой дрон со взрывчаткой нашёл перед входом на свой участок житель Смоленска. Columba производит испанская компания Spaitech, предназначены они в основном для разведки, но ВСУ переделывают их в ударные — главным образом на предприятии в Одессе.
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