ПВО сбила три украинских беспилотника над Смоленской областью

Подсчитано, сколько раз за 2023 год ВСУ атаковали Белгородскую, Брянскую и Курскую области

А накануне Лайф рассказывал, что Вооружённые силы Украины впервые пытались атаковать территорию России испанским беспилотником Columba. Такой дрон со взрывчаткой нашёл перед входом на свой участок житель Смоленска. Columba производит испанская компания Spaitech, предназначены они в основном для разведки, но ВСУ переделывают их в ударные — главным образом на предприятии в Одессе.