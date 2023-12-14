Залужного подняли на смех в Пентагоне за хитрую просьбу
WP: Американский генерал Милли рассмеялся в ответ на просьбу Залужного об F-16
Просьба главкома ВСУ Валерия Залужного выдать Украине истребители F-16 рассмешила экс-руководителя Объединённого комитета начштабов США (JCS) Марка Милли. О реакции американского генерала стало известно газете The Washington Post.
Журналисты пояснили, что тема отправки боевых самолётов была затронута военачальниками после утечки секретных документов Министерства обороны США. Залужный заверил собеседника, что якобы слив данных Пентагона помог бы Киеву.
"Как же так?" — спросил Милли. "Там не сказано, что у нас там есть F-16, поэтому пришлите нам несколько таких как можно скорее", — сказал Залужный. Милли рассмеялся", — процитировали диалог генералов в WP.
А уже спустя полгода после диалога с экс-начальником JCS главком ВСУ усомнился в эффективности американских самолётов. Всему виной — улучшение российских комплексов ПВО, заявил Залужный.
Freepik / Chairman of the Joint Chiefs of Staff