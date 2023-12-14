Залужного подняли на смех в Пентагоне за хитрую просьбу

Журналисты пояснили, что тема отправки боевых самолётов была затронута военачальниками после утечки секретных документов Министерства обороны США. Залужный заверил собеседника, что якобы слив данных Пентагона помог бы Киеву.

"Как же так?" — спросил Милли. "Там не сказано, что у нас там есть F-16, поэтому пришлите нам несколько таких как можно скорее", — сказал Залужный. Милли рассмеялся", — процитировали диалог генералов в WP.