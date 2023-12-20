Регион

Уведомления отключены

Новости
Итоги года с Владимиром Путиным
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

"Словил пулю": Охлобыстин попал под обстрел во время поездки в Донбасс

В Петербурге с 20 декабря вводится масочный режим на массовых мероприятиях

Путин заявил, что Россия является одним из лидеров мирового большинства

Четыре человека пострадали после падения глыбы льда на людей, собравшихся у военкомата в Подмосковье

В Минобороны назвали впечатляющее число уничтоженных автомобилей ВСУ с начала СВО

Суд усмотрел гей-пропаганду в клипе Баскова, где он выступает в образе Цезаря

Жители 29 регионов России смогут проголосовать на выборах президента дистанционно

Путину предложили новые меры поддержки участников СВО

Кремль счёл абсурдом попытки изобрести "формулу мира" по Украине без участия России

Песков назвал хорошей новостью принятие ГА ООН резолюции по борьбе с неонацизмом

Жозеп Боррель призвал Европу "засучить рукава", чтобы не дать России победить

Боррель заявил, что ЕС будет "безвозвратно испорчен" после поражения Украины

20 декабря, 13:05
<p>Фото © EPA / ТАСС </p>

Фото © EPA / ТАСС

Евросоюз будет "безвозвратно испорчен" в случае победы России и продолжения конфликта между Палестиной и Израилем. Такое мнение озвучил в среду глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В своём аккаунте в соцсети X он призвал партнёров по ЕС "засучить рукава", чтобы избежать "пугающего исхода", но конкретного плана действий 76-летний политик не предоставил.

"Европа в опасности. Если мы позволим Путину победить на Украине и если мы позволим трагедии в секторе Газа продолжаться, европейский проект может быть испорчен безвозвратно", — написал Боррель.

Глава МВФ рассказала, сколько продержится Украина без помощи Запада

Глава МВФ рассказала, сколько продержится Украина без помощи Запада

Ранее стало известно, что Германия вслед за США решила сократить помощь Украине на 520 миллионов евро в 2024 году. Такая мера была принята из-за корректировки бюджетных планов. А сегодня одна из самых влиятельных газет США — The Washington Post — убрала с главной страницы сайта раздел об Украине. Теперь прочесть новости по теме можно в разделе "Мир". В других странах на Западе тоже отмечают усталость от конфликта на Украине. Судя по всему, осознают это и в Киеве, где ранее заявили о возможном переходе к плану Б в случае отказа Запада в помощи. В Госдуме же призвали шайку Зеленского переходить к загадочному "плану Г".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!