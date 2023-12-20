Жозеп Боррель призвал Европу "засучить рукава", чтобы не дать России победить

Евросоюз будет "безвозвратно испорчен" в случае победы России и продолжения конфликта между Палестиной и Израилем. Такое мнение озвучил в среду глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В своём аккаунте в соцсети X он призвал партнёров по ЕС "засучить рукава", чтобы избежать "пугающего исхода", но конкретного плана действий 76-летний политик не предоставил.