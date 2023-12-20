Жозеп Боррель призвал Европу "засучить рукава", чтобы не дать России победить
Боррель заявил, что ЕС будет "безвозвратно испорчен" после поражения Украины
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Евросоюз будет "безвозвратно испорчен" в случае победы России и продолжения конфликта между Палестиной и Израилем. Такое мнение озвучил в среду глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В своём аккаунте в соцсети X он призвал партнёров по ЕС "засучить рукава", чтобы избежать "пугающего исхода", но конкретного плана действий 76-летний политик не предоставил.
"Европа в опасности. Если мы позволим Путину победить на Украине и если мы позволим трагедии в секторе Газа продолжаться, европейский проект может быть испорчен безвозвратно", — написал Боррель.
Ранее стало известно, что Германия вслед за США решила сократить помощь Украине на 520 миллионов евро в 2024 году. Такая мера была принята из-за корректировки бюджетных планов. А сегодня одна из самых влиятельных газет США — The Washington Post — убрала с главной страницы сайта раздел об Украине. Теперь прочесть новости по теме можно в разделе "Мир". В других странах на Западе тоже отмечают усталость от конфликта на Украине. Судя по всему, осознают это и в Киеве, где ранее заявили о возможном переходе к плану Б в случае отказа Запада в помощи. В Госдуме же призвали шайку Зеленского переходить к загадочному "плану Г".