В Киеве заявили о возможном переходе к плану "Б" в случае отказа Запада в помощи
Украина в случае прекращения поддержки со стороны Запада будет обращаться к внутренним заимствованиям, сообщил советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.
"Если эта поддержка не придёт в первые дни января, это означает, что нужно переходить к плану "Б"", — сказал он.
Устенко уточнил, что новый план может быть многоуровневым, однако на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов.
Ранее Лайф сообщал, что ВСУ предрекли серьёзные проблемы на фронте из-за дефицита оружия. По мнению полковника в отставке Анатолия Матвийчука, США и Европа, по сути, уже исчерпали собственные запасы и не могут быстро нарастить производство.
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