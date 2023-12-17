В Киеве заявили о возможном переходе к плану "Б" в случае отказа Запада в помощи

Украина в случае прекращения поддержки со стороны Запада будет обращаться к внутренним заимствованиям, сообщил советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Если эта поддержка не придёт в первые дни января, это означает, что нужно переходить к плану "Б"", — сказал он.

Устенко уточнил, что новый план может быть многоуровневым, однако на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов.