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17 декабря, 14:07

В Киеве заявили о возможном переходе к плану "Б" в случае отказа Запада в помощи

Украина в случае отсутствия западной помощи будет обращаться к внутренним заимствованиям, сообщил советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Если эта поддержка не придёт в первые дни января, это означает, что нужно переходить к плану "Б". План "Б" может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов и получить средства на внутреннем рынке", — сказал он.

CNN указал на невозможность Зеленского честно признать трудное положение ВСУ

CNN указал на невозможность Зеленского честно признать трудное положение ВСУ

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ предрекли серьёзные проблемы на фронте из-за дефицита оружия. По мнению полковника в отставке Анатолия Матвийчука, США и Европа, по сути, уже исчерпали собственные запасы и не могут быстро нарастить производство.

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Getty Images / John Moore

Александра Мышляева
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