В Киеве заявили о возможном переходе к плану "Б" в случае отказа Запада в помощи

"Если эта поддержка не придёт в первые дни января, это означает, что нужно переходить к плану "Б". План "Б" может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов и получить средства на внутреннем рынке", — сказал он.