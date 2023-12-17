CNN указал на невозможность Зеленского честно признать трудное положение ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
Владимир Зеленский вынужден врать об успехах на фронте, чтобы продолжать просить деньги у Запада и поддерживать боевой дух украинских солдат, а публичное признание неудач ВСУ выйдет политику боком. Об этом сообщает телеканал CNN.
Автор публикации уверен, что Зеленский распишется в собственном бессилии, если признает провальное положение дел для Украины. Как результат, он лишится западных денег и вызовет злость у украинцев, особенно у военных. Зеленский прекрасно понимает, что Запад готов платить при условии надежды на положительный исход противостояния, а финансировать проигравшего никто не будет.
При этом автор уверен, что раскрыть лживую браваду Зеленского не так уж и сложно. Ведь если, по его словам, ВСУ побеждают, тогда зачем нужна дополнительная помощь от Запада. Кроме того, глава киевского режима постоянно вспоминает в качестве примера лишь прошлые незначительные успехи, а также акцентирует внимание западной общественности на целях Киева, по сути, занимаясь демагогией.
Напомним, 12 декабря Владимир Зеленский посетил США. Он выступил перед членами верхней палаты американского парламента, после чего многие сенаторы заявили, что Зеленский не смог сказать им ничего нового о перспективах конфликта. Далее он встретился с президентом США Джо Байденом и, общаясь с журналистами в Белом доме, попытался соврать о ситуации на фронте, рассказывая об "успехах" ВСУ. Также Зеленский наврал о продвижении украинской армии, посетив Норвегию.