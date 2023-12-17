CNN указал на невозможность Зеленского честно признать трудное положение ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский вынужден врать об успехах на фронте, чтобы продолжать просить деньги у Запада и поддерживать боевой дух украинских солдат, а публичное признание неудач ВСУ выйдет политику боком. Об этом сообщает телеканал CNN.

Автор публикации уверен, что Зеленский распишется в собственном бессилии, если признает провальное положение дел для Украины. Как результат, он лишится западных денег и вызовет злость у украинцев, особенно у военных. Зеленский прекрасно понимает, что Запад готов платить при условии надежды на положительный исход противостояния, а финансировать проигравшего никто не будет.

При этом автор уверен, что раскрыть лживую браваду Зеленского не так уж и сложно. Ведь если, по его словам, ВСУ побеждают, тогда зачем нужна дополнительная помощь от Запада. Кроме того, глава киевского режима постоянно вспоминает в качестве примера лишь прошлые незначительные успехи, а также акцентирует внимание западной общественности на целях Киева, по сути, занимаясь демагогией.

Авторы Татьяна Миссуми