Провал контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) и отсутствие денег ведут Украину к распаду. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

"Мы наблюдаем приближающийся социальный коллапс, который приведёт к политическому краху. Иными словами, мы — свидетели начала распада Украины как национального государства", — подчеркнул Риттер.

Экс-разведчик американской армии дополнил, что Киеву "передают последний транш", после чего неудачи ВСУ на поле боя перерастут в беспорядки, народные волнения и "гражданский коллапс". По его словам, для украинцев всё кончено, ведь у них нет боеприпасов.