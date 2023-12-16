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16 декабря, 07:36

Американский разведчик предрёк распад Украины из-за двух ключевых факторов

Риттер: Украина начала распадаться из-за отсутствия денег и провала на фронте

Провал контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) и отсутствие денег ведут Украину к распаду. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

"Мы наблюдаем приближающийся социальный коллапс, который приведёт к политическому краху. Иными словами, мы — свидетели начала распада Украины как национального государства", — подчеркнул Риттер.

Экс-разведчик американской армии дополнил, что Киеву "передают последний транш", после чего неудачи ВСУ на поле боя перерастут в беспорядки, народные волнения и "гражданский коллапс". По его словам, для украинцев всё кончено, ведь у них нет боеприпасов.

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А ранее Лайф писал, что США располагают средствами всего на "пару недель" помощи Украине, и если администрации Джо Байдена не удастся получить дополнительное финансирование, то "горшочек будет пуст".

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Shutterstock

Дарья Нарыкова
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