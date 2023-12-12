В Белом доме заявили, что у США осталось денег всего "на пару недель" поддержки Украины Кирби: США располагают средствами на "пару недель" помощи Украине 12 декабря, 14:40 США располагают средствами на "пару недель" помощи Украине. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo

США располагают средствами всего на "пару недель" помощи Украине, и если администрации Джо Байдена не удастся получить дополнительное финансирование, то "горшочек будет пуст". Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

"Нам нужно это дополнительное финансирование. У нас осталась ещё пара недель... Мы будем делать всё возможное, чтобы продолжить поддерживать Украину, если у нас закончатся деньги, но без них мы немногое сможем сделать", — отметил Кирби в интервью CNN.

По его словам, США смогут анонсировать два пакета военной помощи Киеву до конца года, но на этом всё закончится, если Конгресс откажется утвердить дополнительные бюджетные ассигнования на эти цели.

Информацию о том, что США с января 2024 года не смогут передавать Украине новые пакеты военной помощи, если Конгресс не одобрит запрошенные ассигнования, подтвердил также помощник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Таким образом, начиная с января у нас больше не будет средств, чтобы отправить вооружение на Украину и затем пополнять наши собственные запасы", — сказал он на форуме, организованном газетой The Wall Street Journal.

Авторы Александра Вишнякова