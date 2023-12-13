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Зеленский второй раз за сутки "забыл" про Артёмовск и солгал о победах ВСУ, но уже в Осло

Зеленский повторил в Норвегии ложь о том, что ВСУ не уступили РФ ни одного села

13 декабря, 15:24
<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / John Moore</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / John Moore

Владимир Зеленский в очередной раз публично наврал, что украинская армия не уступила ни одного города под натиском российских войск. Об этом политик сказал во время пресс-конференции в Осло, куда прилетел обсудить вопросы общеевропейской безопасности и помощи Киеву.

"Они (Вооружённые Силы России — прим. Лайфа) ничего не смогли сделать. Они не смогли занять ни одного села, я уже не говорю про города", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что российские военнослужащие не могут похвастаться ни одной победой на поле битвы и Украину якобы никогда не удастся одолеть.

В Госдуме одним фактом разрушили лавину вранья Зеленского в США о "непотерянных" землях

В Госдуме одним фактом разрушили лавину вранья Зеленского в США о "непотерянных" землях

Напомним, Владимир Зеленский прилетел в Норвегию после провального визита в США, где журналисты Fox News подловили его на лжи. Дело в том, что глава киевского режима заявил, что Россия с начала года "не заняла ни одного" населённого пункта в ходе проведения спецоперации. Ему тут же напомнили , что только в мае этого года российские войска освободили целый город — Артёмовск, бои за который продолжались 224 дня.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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