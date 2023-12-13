Зеленский второй раз за сутки "забыл" про Артёмовск и солгал о победах ВСУ, но уже в Осло Зеленский повторил в Норвегии ложь о том, что ВСУ не уступили РФ ни одного села 6630 6630 Президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / John Moore

Владимир Зеленский в очередной раз публично наврал, что украинская армия не уступила ни одного города под натиском российских войск. Об этом политик сказал во время пресс-конференции в Осло, куда прилетел обсудить вопросы общеевропейской безопасности и помощи Киеву.

"Они (Вооружённые силы России. — Прим. Лайфа) ничего не смогли сделать. Они не смогли занять ни одного села, я уже не говорю про города", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что российские военнослужащие не могут похвастаться ни одной победой на поле битвы и Украину якобы никогда не удастся одолеть.

Напомним, Владимир Зеленский прилетел в Норвегию после провального визита в США, где журналисты Fox News подловили его на лжи. Дело в том, что глава киевского режима заявил, что Россия с начала года "не заняла ни одного" населённого пункта в ходе проведения спецоперации. Ему тут же напомнили, что только в мае этого года российские войска освободили целый город — Артёмовск, бои за который продолжались 224 дня.

Авторы Татьяна Миссуми