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Зеленский неожиданно прилетел в Скандинавию после провальной поездки в США

Зеленский прибыл в Норвегию с необъявленным визитом, чтобы заручиться поддержкой

13 декабря, 11:14
<p>Владимир Зеленский прибыл в Норвегию. Скриншот © T.me / <a href="https://t.me/V_Zelenskiy_official/8919" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zelenskiy / Official</a></p>

Владимир Зеленский прибыл в Норвегию. Скриншот © T.me / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский прилетел в Норвегию с необъявленным визитом после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. В телеграм-канале украинского политика размещено видео из норвежского аэропорта.

Владимир Зеленский прибыл в Норвегию. Видео © T.me / Zelenskiy / Official

"Прибыл в Осло для участия в саммите Украина – Северная Европа. Вместе с лидерами Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции будем говорить об усилении оборонного, политического и экономического сотрудничества, о нашем общем будущем в Европе", — написал Зеленский.

Правительство Норвегии подтвердило на своём сайте информацию о визите. Там уточняется, что глава киевского режима также встретится с премьер-министром Йонасом Гаром Стёре и обсудит вопросы обороны, безопасности и дальнейшей поддержки Украины. В Норвегии уже заявили, что продолжат оказывать Киеву помощь.

Во Франции изумились, насколько нагло повёл себя Зеленский перед Конгрессом США

Во Франции изумились, насколько нагло повёл себя Зеленский перед Конгрессом США

Ранее Владимир Зеленский посетил США. Он выступил перед американским Сенатом, где ранее заблокировали решение о помощи Украине. Сенаторы позже заявили, что Зеленский не смог сказать им ничего нового. Затем глава киевского режима встретился с президентом США Джо Байденом и, общаясь с журналистами в Белом доме, попытался соврать о ситуации на фронте, заявив, что ВСУ не оставили ни одного украинского города.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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