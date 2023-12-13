Зеленский неожиданно прилетел в Скандинавию после провальной поездки в США Зеленский прибыл в Норвегию с необъявленным визитом, чтобы заручиться поддержкой 13 декабря, 11:14 Владимир Зеленский прибыл в Норвегию. Скриншот © T.me / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский прилетел в Норвегию с необъявленным визитом после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. В телеграм-канале украинского политика размещено видео из норвежского аэропорта.

Владимир Зеленский прибыл в Норвегию. Видео © T.me / Zelenskiy / Official

"Прибыл в Осло для участия в саммите Украина – Северная Европа. Вместе с лидерами Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции будем говорить об усилении оборонного, политического и экономического сотрудничества, о нашем общем будущем в Европе", — написал Зеленский.

Правительство Норвегии подтвердило на своём сайте информацию о визите. Там уточняется, что глава киевского режима также встретится с премьер-министром Йонасом Гаром Стёре и обсудит вопросы обороны, безопасности и дальнейшей поддержки Украины. В Норвегии уже заявили, что продолжат оказывать Киеву помощь.

Ранее Владимир Зеленский посетил США. Он выступил перед американским Сенатом, где ранее заблокировали решение о помощи Украине. Сенаторы позже заявили, что Зеленский не смог сказать им ничего нового. Затем глава киевского режима встретился с президентом США Джо Байденом и, общаясь с журналистами в Белом доме, попытался соврать о ситуации на фронте, заявив, что ВСУ не оставили ни одного украинского города.

Авторы Татьяна Миссуми