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Французский политик Филиппо: Наглость Зеленского погубила шансы на помощь от США

13 декабря, 08:40
<p>Владимир Зеленский. Фото © Сайт президента Украины</p>

Владимир Зеленский. Фото © Сайт президента Украины

Своим наглым поведением во время выступления в Конгрессе США Владимир Зеленский подтолкнул Украину к грани катастрофы. Таким мнением поделился французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Выборщики в ярости! ", "Какой стыд!", "Позорнейшая шарада!" — такие слова прокатились в рядах американских выборных чиновников после этой крайне неуклюжей и неприятной отповеди от Зеленского. В результате укрепилась решимость тех, кто хочет прекратить всякую помощь Украине. Зеленский в очередной раз потерял хорошую возможность промолчать", — написал Филиппо в соцсети X.

Зеленский сделал неожиданное признание о сдаче территорий

Зеленский сделал неожиданное признание о сдаче территорий

Напомним, 12 декабря Владимир Зеленский посетил США. Он вновь выступил перед американским Сенатом, где ранее заблокировали решение о помощи Украине. Многие сенаторы после этой встречи заявили, что Зеленский не смог сказать им ничего нового. После глава киевского режима встретился с президентом США Джо Байденом, и, общаясь с журналистами в Белом доме, попытался соврать о ситуации на фронте, а также одним жестом намекнул на исход украинского конфликта.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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