"Выборщики в ярости! ", "Какой стыд!", "Позорнейшая шарада!" — такие слова прокатились в рядах американских выборных чиновников после этой крайне неуклюжей и неприятной отповеди от Зеленского. В результате укрепилась решимость тех, кто хочет прекратить всякую помощь Украине. Зеленский в очередной раз потерял хорошую возможность промолчать", — написал Филиппо в соцсети X.

Напомним, 12 декабря Владимир Зеленский посетил США. Он вновь выступил перед американским Сенатом, где ранее заблокировали решение о помощи Украине. Многие сенаторы после этой встречи заявили, что Зеленский не смог сказать им ничего нового. После глава киевского режима встретился с президентом США Джо Байденом, и, общаясь с журналистами в Белом доме, попытался соврать о ситуации на фронте, а также одним жестом намекнул на исход украинского конфликта.