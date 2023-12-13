"Зеленский сообщил законодателям, что его страна никогда не сдастся, но предупредил, что без дополнительной помощи конфликт станет гораздо более жестоким, поскольку его военные неизбежно уступят территории своему целеустремлённому и хорошо вооружённому противнику", — говорится в материале издания.

Напомним, 12 декабря Владимир Зеленский посетил США. Он вновь выступил перед американским Сенатом, где ранее заблокировали решение о помощи Украине. Многие сенаторы после этой встречи заявили, что Зеленский не смог сказать им ничего нового. После глава киевского режима встретился с президентом США Джо Байденом, и, общаясь с журналистами в Белом доме, попытался соврать о ситуации на фронте, а также одним жестом намекнул на исход украинского конфликта.