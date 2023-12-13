Зеленский сделал неожиданное признание о сдаче территорий
WP: Зеленский признал, что без помощи США Украине придётся сдать территории
Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / STR / NurPhoto
Владимир Зеленский на встрече с американскими сенаторами признал, что без помощи США Украине неминуемо придётся сдать территории России. Об этом пишет The Washington Post.
"Зеленский сообщил законодателям, что его страна никогда не сдастся, но предупредил, что без дополнительной помощи конфликт станет гораздо более жестоким, поскольку его военные неизбежно уступят территории своему целеустремлённому и хорошо вооружённому противнику", — говорится в материале издания.
Напомним, 12 декабря Владимир Зеленский посетил США. Он вновь выступил перед американским Сенатом, где ранее заблокировали решение о помощи Украине. Многие сенаторы после этой встречи заявили, что Зеленский не смог сказать им ничего нового. После глава киевского режима встретился с президентом США Джо Байденом, и, общаясь с журналистами в Белом доме, попытался соврать о ситуации на фронте, а также одним жестом намекнул на исход украинского конфликта.