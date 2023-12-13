Регион

Уведомления отключены

13 декабря, 04:42

Антонов назвал поездку Зеленского в Вашингтон пустой

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что поездка Владимира Зеленского в Вашингтон, где он встречался с Джо Байденом, получилась пустой. Его слова приводятся в телеграм-канале диппредставительства.

"Поездка Зеленского получилась пустой. Убедить, что Украина важнее безопасности США, не получилось. Все устали от попрошайки Киева", — указал посол.

Антонов считает, что новые антироссийские санкции и поставки вооружений не помогут Киеву, а американцы рискуют ещё больше увязнуть в трясине украинского конфликта.

Возможности на исходе: Байден послал Киеву тревожный сигнал

Возможности на исходе: Байден послал Киеву тревожный сигнал

При этом в ходе встречи Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на 200 млн долларов. Сам же американский президент рискует нарваться на импичмент.

Обложка ©

t.me / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Анатолий Антонов (посол России в США)
  • США
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров