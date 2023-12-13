Антонов назвал поездку Зеленского в Вашингтон пустой

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что поездка Владимира Зеленского в Вашингтон, где он встречался с Джо Байденом, получилась пустой. Его слова приводятся в телеграм-канале диппредставительства.

"Поездка Зеленского получилась пустой. Убедить, что Украина важнее безопасности США, не получилось. Все устали от попрошайки Киева", — указал посол.