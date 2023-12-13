Комитет Палаты представителей одобрил расследование по импичменту Байдена
Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США поддержал резолюцию о дальнейшем расследовании по делу об импичменте президента Джо Байдена.
Инициативу поддержали девять членов комитета из числа республиканцев, против же высказались четыре демократа. Нижняя палата Конгресса полного состава проголосует по данной резолюции в среду. Она подразумевает, что комитеты Палаты по надзору и подотчётности, по доходам и расходам, а также юридический комитет будут продолжать текущие разбирательства в рамках расследования по наличию достаточных оснований для импичмента лидера Соединённых Штатов.
Тем временем Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на 200 млн долларов. Всё это происходит на фоне того, что Конгресс не может согласовать выделение для Киева новых денежных ассигнований.
Flickr / The White House