Комитет Палаты представителей одобрил расследование по импичменту Байдена

Инициативу поддержали девять членов комитета из числа республиканцев, против же высказались четыре демократа. Нижняя палата Конгресса полного состава проголосует по данной резолюции в среду. Она подразумевает, что комитеты Палаты по надзору и подотчётности, по доходам и расходам, а также юридический комитет будут продолжать текущие разбирательства в рамках расследования по наличию достаточных оснований для импичмента лидера Соединённых Штатов.