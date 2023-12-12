Политики США перед новогодними каникулами проголосуют об импичменте Байдена
Палата представителей 13 декабря проголосует по резолюции об импичменте Байдена
Президент США Джо Байден. Обложка © Flickr / The White House
В среду, 13 декабря, накануне ухода на новогодние каникулы в Палате представителей Конгресса США состоится голосование по резолюции, санкционирующей дальнейшее расследование по делу действующего президента страны Джо Байдена. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомлённый источник.
Документ предписывает комитетам нижней палаты продолжить разбирательства в рамках процедуры возможного импичмента. На рассмотрение Палаты представителей резолюцию внесли республиканцы от имени Келли Армстронга. Демократическое меньшинство пытается блокировать процесс её принятия.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предрёк Байдену проигрыш на выборах президента США. При этом политик считает, что вряд ли дело дойдёт до вынесения импичмента.