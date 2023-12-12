Политики США перед новогодними каникулами проголосуют об импичменте Байдена

В среду, 13 декабря, накануне ухода на новогодние каникулы в Палате представителей Конгресса США состоится голосование по резолюции, санкционирующей дальнейшее расследование по делу действующего президента страны Джо Байдена. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомлённый источник.

Документ предписывает комитетам нижней палаты продолжить разбирательства в рамках процедуры возможного импичмента. На рассмотрение Палаты представителей резолюцию внесли республиканцы от имени Келли Армстронга. Демократическое меньшинство пытается блокировать процесс её принятия.