Медведев предрёк проигрыш Байдена на выборах президента США

Президенту США Джо Байдену грозит проигрыш на грядущих выборах главы государства. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Это новое явление в американском политическом дискурсе, созданное АО "Джо, Хантер и партнёры". Впереди у них маячит перспектива импичмента (что вряд ли) и проигрыша на выборах (что весьма вероятно)", — написал он в своём телеграм-канале.

Именно отсюда, отметил Медведев, и взялись хамский шантаж, непрерывная истерика и дикие намёки в адрес нашей страны.