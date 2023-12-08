Медведев предрёк проигрыш Байдена на выборах президента США
Медведев считает, что Байдену грозит проигрыш на президентских выборах
Президенту США Джо Байдену грозит проигрыш на грядущих выборах главы государства. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Это новое явление в американском политическом дискурсе, созданное АО "Джо, Хантер и партнёры". Впереди у них маячит перспектива импичмента (что вряд ли) и проигрыша на выборах (что весьма вероятно)", — написал он в своём телеграм-канале.
Именно отсюда, отметил Медведев, и взялись хамский шантаж, непрерывная истерика и дикие намёки в адрес нашей страны.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что угроза прямого столкновения России и НАТО никогда не была столь реальной, начиная с Карибского кризиса. Он отметил, что это может привести к третьей мировой войне.
Екатерина Штукина / POOL / ТАСС