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8 декабря, 07:09

Медведев заявил, что угроза прямого столкновения РФ и НАТО никогда не была столь реальна

Медведев: Угроза прямого столкновения РФ и НАТО никогда не была столь реальна

Никогда ранее, начиная с Карибского кризиса, не было столь реально прямое столкновение России и НАТО и дальнейший переход к третьей мировой войне. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Комментируя "примитивный шантаж" Конгресса США администрацией Джо Байдена, он отметил, что такое случалось и ранее.

"Дайте денег нашему парню (вставьте нужную фамилию), а не то придётся начать войну с русскими", — так говорили разные американские президенты в самые разные времена, выколачивая доллары из своих законодателей. Вопрос сегодня в другом", — написал политик в телеграм-канале.

Так, во-первых, никогда ранее администрации США не "выбивали" такие суммы для "второстепенного государства", находящегося в стадии распада. Во-вторых, никогда так не просили денег для страны, которая открыто коррумпировала действующего президента США и его родственников. И, в-третьих, отметил Медведев, никогда ранее не была столь реальна угроза столкновения России и НАТО.

"В-третьих, никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальна угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в третью мировую", — подчеркнул Медведев.

Причём администрация и "их запуганный выкормыш" всё равно получат деньги, добавил политик. Что произойдёт если не сегодня, так в следующем году, продолжив бизнес на войне: реки крови, ответственность за которые несут Байдены и их "бандеровская сволочь".

Белый дом готов пойти на уступки реcпубликанцам ради помощи Украине

Белый дом готов пойти на уступки реcпубликанцам ради помощи Украине

Напомним, запрос Джо Байдена о выделении новой финансовой помощи для Украины и Израиля оказался под угрозой отклонения, и виной этому были споры в Конгрессе по поводу целесообразности подобных трат на фоне проблем внутри страны, в том числе проблем с мигрантами. Более того, секретный брифинг на эту тему закончился скандалом, а республиканцы просто покинули совещание. Сенат заблокировал вынесение на голосование законопроекта. А в Белом доме призвали Киев не надеяться на новую помощь от США.

Обложка ©

Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

Матвей Константинов
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