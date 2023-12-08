Медведев заявил, что угроза прямого столкновения РФ и НАТО никогда не была столь реальна

Никогда ранее, начиная с Карибского кризиса, не было столь реально прямое столкновение России и НАТО и дальнейший переход к третьей мировой войне. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Комментируя "примитивный шантаж" Конгресса США администрацией Джо Байдена, он отметил, что такое случалось и ранее.

"Дайте денег нашему парню (вставьте нужную фамилию), а не то придётся начать войну с русскими", — так говорили разные американские президенты в самые разные времена, выколачивая доллары из своих законодателей. Вопрос сегодня в другом", — написал политик в телеграм-канале.

Так, во-первых, никогда ранее администрации США не "выбивали" такие суммы для "второстепенного государства", находящегося в стадии распада. Во-вторых, никогда так не просили денег для страны, которая открыто коррумпировала действующего президента США и его родственников. И, в-третьих, отметил Медведев, никогда ранее не была столь реальна угроза столкновения России и НАТО.

"В-третьих, никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальна угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в третью мировую", — подчеркнул Медведев.