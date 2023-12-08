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8 декабря, 07:22

"Польются новые реки крови": Медведев обвинил семейку Байденов в продолжении конфликта на Украине

Медведев: Киев получит деньги от США, чтобы продолжался "бизнес на войне"

Украина получит американские деньги если не в этом, то в следующем году, чтобы и дальше вести "бизнес на войне". Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Деньги администрация и их запуганный выкормыш, конечно, получат. Не сейчас, так в новом году. Чтобы любой ценой продолжить бизнес на войне", — написал он в своём телеграм-канале.

Политик добавил, что за эти деньги "польются новые реки крови", ответственность за которые несёт семья президента США Джо Байдена и "вся их бандеровская сволочь".

Белый дом готов пойти на уступки реcпубликанцам ради помощи Украине

Белый дом готов пойти на уступки реcпубликанцам ради помощи Украине

Также Дмитрий Медведев заявил, что никогда ранее не была столь реальной угроза прямого столкновения России и НАТО. По его словам, это приведёт к третьей мировой войне.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Матвей Константинов
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