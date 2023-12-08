"Польются новые реки крови": Медведев обвинил семейку Байденов в продолжении конфликта на Украине
Медведев: Киев получит деньги от США, чтобы продолжался "бизнес на войне"
Украина получит американские деньги если не в этом, то в следующем году, чтобы и дальше вести "бизнес на войне". Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Деньги администрация и их запуганный выкормыш, конечно, получат. Не сейчас, так в новом году. Чтобы любой ценой продолжить бизнес на войне", — написал он в своём телеграм-канале.
Политик добавил, что за эти деньги "польются новые реки крови", ответственность за которые несёт семья президента США Джо Байдена и "вся их бандеровская сволочь".
Также Дмитрий Медведев заявил, что никогда ранее не была столь реальной угроза прямого столкновения России и НАТО. По его словам, это приведёт к третьей мировой войне.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина