Украина получит американские деньги если не в этом, то в следующем году, чтобы и дальше вести "бизнес на войне". Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Деньги администрация и их запуганный выкормыш, конечно, получат. Не сейчас, так в новом году. Чтобы любой ценой продолжить бизнес на войне", — написал он в своём телеграм-канале.

Политик добавил, что за эти деньги "польются новые реки крови", ответственность за которые несёт семья президента США Джо Байдена и "вся их бандеровская сволочь".