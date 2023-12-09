Хантер Байден заявил, что его пытаются убить, и назвал подозреваемых

Сын действующего американского лидера Джо Байдена Хантер заявил, что некоторые представители Республиканской партии США пытаются его убить из-за отца. Об этом он сообщил в подкасте для диджея Moby.

"Они пытаются уничтожить президентство Джо Байдена <...> Они пытаются убить меня, зная, что эта боль будет сильнее, чем сможет вынести мой отец", — заявил сын лидера США.