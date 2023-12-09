Регион

Уведомления отключены

9 декабря, 20:35

Хантер Байден заявил, что его пытаются убить, и назвал подозреваемых

Хантер Байден утверждает, что республиканцы пытаются его убить

<p>Хантер Байден. Обложка © Getty Images / Paul Morigi</p>

Хантер Байден. Обложка © Getty Images / Paul Morigi

Сын действующего американского лидера Джо Байдена Хантер заявил, что некоторые представители Республиканской партии США пытаются его убить из-за отца. Об этом он сообщил в подкасте для диджея Moby.

"Они пытаются уничтожить президентство Джо Байдена <...> Они пытаются убить меня, зная, что эта боль будет сильнее, чем сможет вынести мой отец", — заявил сын лидера США.

Помимо этого, он опроверг утверждения о том, что его семья совершает преступления. По словам Байдена-младшего, его отец когда-то был членом Конгресса США и публиковал сведения о своих доходах.

Байден нелепой ухмылкой ответил на неудобный вопрос о сыне-преступнике

Байден нелепой ухмылкой ответил на неудобный вопрос о сыне-преступнике

Ранее Лайф писал, что накануне Хантеру Байдену были предъявлены новые обвинения по девяти пунктам. Среди них неуплата налогов, уклонение от их уплаты и подача недостоверных налоговых деклараций. Напомним, что до этого бизнесмена обвинили в незаконном владении оружием на фоне употребления наркотиков. А летом текущего года он попал в очередной скандал, связанный с запрещёнными веществами. Сын президента США находился в Белом доме незадолго до того, как там был найден порошок, по предварительной информации, оказавшийся кокаином.

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • США
  • Джо Байден
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров