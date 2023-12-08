В США готовят новое уголовное дело против сына Байдена
СNN: Минюст хочет привлечь Хантера Байдена к новому уголовному делу из-за налогов
Сын президента США Джо Байдена Хантер рискует стать фигурантом нового уголовного дела из-за нарушений в налоговой сфере. Подготовкой к его возбуждению занимаются федеральные прокуроры, сообщил CNN.
Телеканал уточнил, что точный характер обвинений пока не установлен. Впрочем, активность сотрудников американского Минюста позволяет сделать предварительные выводы.
"Специальный прокурор Дэвид Вайс в последние недели контактировал с федеральным большим жюри в Лос-Анджелесе для сбора свидетельских показаний и улик по возможным уголовным налоговым обвинениям против сына президента", — уточнил CNN.
Напомним, что Байден-младший не впервые заимел проблемы с законом. Ранее бизнесмена обвинили в незаконном владении оружием на фоне употребления наркотиков. Суммарно по этому делу ему грозит до 25 лет тюрьмы.
Flickr / Tonya Andris