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8 декабря, 01:24

В США готовят новое уголовное дело против сына Байдена

СNN: Минюст хочет привлечь Хантера Байдена к новому уголовному делу из-за налогов

Сын президента США Джо Байдена Хантер рискует стать фигурантом нового уголовного дела из-за нарушений в налоговой сфере. Подготовкой к его возбуждению занимаются федеральные прокуроры, сообщил CNN.

Телеканал уточнил, что точный характер обвинений пока не установлен. Впрочем, активность сотрудников американского Минюста позволяет сделать предварительные выводы.

"Специальный прокурор Дэвид Вайс в последние недели контактировал с федеральным большим жюри в Лос-Анджелесе для сбора свидетельских показаний и улик по возможным уголовным налоговым обвинениям против сына президента", — уточнил CNN.

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Напомним, что Байден-младший не впервые заимел проблемы с законом. Ранее бизнесмена обвинили в незаконном владении оружием на фоне употребления наркотиков. Суммарно по этому делу ему грозит до 25 лет тюрьмы.

Обложка ©

Flickr / Tonya Andris

Илья Пушкарев
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