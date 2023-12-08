В США готовят новое уголовное дело против сына Байдена

Сын президента США Джо Байдена Хантер рискует стать фигурантом нового уголовного дела из-за нарушений в налоговой сфере. Подготовкой к его возбуждению занимаются федеральные прокуроры, сообщил CNN.

Телеканал уточнил, что точный характер обвинений пока не установлен. Впрочем, активность сотрудников американского Минюста позволяет сделать предварительные выводы.

"Специальный прокурор Дэвид Вайс в последние недели контактировал с федеральным большим жюри в Лос-Анджелесе для сбора свидетельских показаний и улик по возможным уголовным налоговым обвинениям против сына президента", — уточнил CNN.