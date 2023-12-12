Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на 200 млн долларов

Американский президент Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на 200 миллионов долларов. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

О новой помощи Киеву Байден уведомил на встрече с Владимиром Зеленским. При этом он указал, что Конгрессу следует согласовать дополнительное финансирование на поддержку Украины.