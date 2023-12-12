Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на 200 млн долларов
Американский президент Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на 200 миллионов долларов. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.
О новой помощи Киеву Байден уведомил на встрече с Владимиром Зеленским. При этом он указал, что Конгрессу следует согласовать дополнительное финансирование на поддержку Украины.
Сам же Байден перед Новым годом может оказаться в неприятной ситуации. Палата представителей Конгресса 13 декабря проголосует по резолюции об импичменте президента. Документ предписывает комитетам нижней палаты продолжить разбирательства в рамках этой процедуры.
Flickr / The White House