В Госдуме одним фактом разрушили лавину вранья Зеленского в США о "непотерянных" землях Депутат Журавлёв опроверг ложь Зеленского, что РФ не взяла ни одного села за год 3796 3796 Зеленский врёт о "победах" Киева ради помощи Запада. Обложка © Getty Images / Drew Angerer

Владимир Зеленский соврал об "успехах" украинской армии на фронте, чтобы получить американские деньги. Об этом сказал Лайфу депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв, комментируя ложь политика во время поездки в США.

Киевский режим давно существует в виртуальном режиме и в эти игры изо всех сил старается затянуть и западных политиков. Ложь, которой изначально пользовался Зеленский, чтобы прийти к власти, обещая скорое заключение мира в Донбассе, к настоящему времени уже вызвала за собой настоящую лавину вранья Алексей Журавлёв Депутат Госдумы

По словам парламентария, украинцам уже много лет вешают лапшу на уши, а широко разрекламированное контрнаступление ВСУ до сих пор продолжается в этом потоке дезинформации. Депутат напомнил, что российские войска давно освободили Артёмовск, что подтверждал и сам Зеленский. Однако сейчас эту тему из украинской повестки убрали, будто такого города вообще не существует.

Журавлёв подчеркнул, что российские военные освободили много других городов и сёл по всей линии фронта, но Зеленский упорно вещает на весь мир об украинском контрнаступлении. Депутат убеждён, что глава киевского режима будет до последнего придерживаться своей версии, делая вид, что выигрывает на фронте, иначе "западной помощи Украине больше не видать как своих ушей". Журавлёв посоветовал Зеленскому "выйти из наркоманского угара и взглянуть на вещи реально".

Напомним, журналисты Fox News подловили Владимира Зеленского во время его визита в США на лжи, когда тот заявил, что Россия с начала года "не заняла ни одного" населённого пункта в ходе проведения спецоперации. Ему напомнили, что только в мае этого года российские войска освободили целый город — Артёмовск, бои за который продолжались 224 дня.