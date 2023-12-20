Одна из самых влиятельных газет США убрала с главной страницы сайта раздел об Украине
The Washington Post убрала с главной страницы сайта раздел о ситуации на Украине
Здание штаб-квартиры газеты The Washington Post. Обложка © ТАСС / EPA / MICHAEL REYNOLDS
Крупнейшая газета столицы США Вашингтона The Washington Post решила убрать с главной страницы своего сайта раздел, посвящённый событиям на Украине. Теперь прочесть новости по теме можно в разделе "Мир".
Рубрика исчезла с главной страницы сегодня, 20 декабря, хотя накануне ещё присутствовала на сайте. До изменений она располагалась между разделами "Мнения" и "Стиль".
Напомним, что американское издание начало размещать новостные материалы по конфликту на Украине с февраля прошлого года.
На Западе всё чаще отмечают усталость от конфликта на Украине. Судя по всему, осознают это и в Киеве, где ранее заявили о возможном переходе к плану Б в случае отказа Запада в помощи. В Госдуме же призвали шайку Зеленского переходить к загадочному "плану Г".