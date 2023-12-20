Одна из самых влиятельных газет США убрала с главной страницы сайта раздел об Украине

Крупнейшая газета столицы США Вашингтона The Washington Post решила убрать с главной страницы своего сайта раздел, посвящённый событиям на Украине. Теперь прочесть новости по теме можно в разделе "Мир".

Рубрика исчезла с главной страницы сегодня, 20 декабря, хотя накануне ещё присутствовала на сайте. До изменений она располагалась между разделами "Мнения" и "Стиль".