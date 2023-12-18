В Госдуме призвали шайку Зеленского переходить к загадочному "плану Г"
Депутат Шеремет: Вместо плана Б режиму Зеленского стоит перейти к плану Г
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Киевской власти после прекращения поддержки со стороны Запада посоветовали незамедлительно приступить к реализации плана Г: "грести с Украины" и оставить украинский народ в покое. Такую рекомендацию озвучил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
"План Г означает для режима Зеленского незамедлительно, пока не поздно, грести с Украины и оставить украинский народ в покое, дав ему возможность развиваться и процветать в дружбе с Россией", — приводит слова парламентария РИА "Новости".
Шеремет добавил, что никакой план Б, на который намерены сделать ставку в Киеве, изменить соотношение сил на фронте не способен. В Госдуме добавили, что Украина — это государство-банкрот, у которого больше нет никаких внутренних запасов и резервов.
Ранее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил о возможном переходе к плану Б в случае отказа Запада в помощи. Он уточнил, что новый план может быть многоуровневым, однако на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов. К слову, в МВФ этот позитив не разделяют. По мнению директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, если ЕС и США в течение двух месяцев не смогут решить вопрос с финансированием Украины, страну ждут очень серьёзные трудности.