В Госдуме призвали шайку Зеленского переходить к загадочному "плану Г" Депутат Шеремет: Вместо плана Б режиму Зеленского стоит перейти к плану Г 3675 3675 Фото © Сайт президента Украины

Киевской власти после прекращения поддержки со стороны Запада посоветовали незамедлительно приступить к реализации плана Г: "грести с Украины" и оставить украинский народ в покое. Такую рекомендацию озвучил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

"План Г означает для режима Зеленского незамедлительно, пока не поздно, грести с Украины и оставить украинский народ в покое, дав ему возможность развиваться и процветать в дружбе с Россией", — приводит слова парламентария РИА "Новости".

Шеремет добавил, что никакой план Б, на который намерены сделать ставку в Киеве, изменить соотношение сил на фронте не способен. В Госдуме добавили, что Украина — это государство-банкрот, у которого больше нет никаких внутренних запасов и резервов.

Авторы Марина Калегина