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Регион
Опубликовано 18 декабря 2023, 00:56
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Глава МВФ рассказала, сколько продержится Украина без помощи Запада

Глава МВФ Георгиева: Без помощи Запада через два месяца Украине придётся трудно

Если ЕС и США в течение двух месяцев не смогут решить вопрос с финансированием Украины, республику ждут трудности. Об этом в беседе с Financial Times заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Важно, чтобы этот период не затянулся, потому что Украине будет сложнее адаптироваться", — сказала она, добавив, что смотрит на ситуацию с оптимизмом, так как работа продолжается.

По мнению Георгиевой, как со стороны МВФ, так и со стороны Киева сделано всё возможное для выделения необходимой поддержки. Теперь слово за США и ЕС.

Путин заявил, что "халява для Украины помаленьку заканчивается"
Путин заявил, что "халява для Украины помаленьку заканчивается"

Ранее в Киеве заявили о возможном переходе к плану "Б" в случае отказа Запада в помощи. По словам советника Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олега Устенко, новый план может быть многоуровневым, однако на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов.

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Лариса Сафронова
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