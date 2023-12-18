Глава МВФ рассказала, сколько продержится Украина без помощи Запада
Глава МВФ Георгиева: Без помощи Запада через два месяца Украине придётся трудно
Если ЕС и США в течение двух месяцев не смогут решить вопрос с финансированием Украины, республику ждут трудности. Об этом в беседе с Financial Times заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Важно, чтобы этот период не затянулся, потому что Украине будет сложнее адаптироваться", — сказала она, добавив, что смотрит на ситуацию с оптимизмом, так как работа продолжается.
По мнению Георгиевой, как со стороны МВФ, так и со стороны Киева сделано всё возможное для выделения необходимой поддержки. Теперь слово за США и ЕС.
Ранее в Киеве заявили о возможном переходе к плану "Б" в случае отказа Запада в помощи. По словам советника Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олега Устенко, новый план может быть многоуровневым, однако на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов.
Telegram / Генштаб ЗСУ