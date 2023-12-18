Глава МВФ рассказала, сколько продержится Украина без помощи Запада

Если ЕС и США в течение двух месяцев не смогут решить вопрос с финансированием Украины, республику ждут трудности. Об этом в беседе с Financial Times заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Важно, чтобы этот период не затянулся, потому что Украине будет сложнее адаптироваться", — сказала она, добавив, что смотрит на ситуацию с оптимизмом, так как работа продолжается.

По мнению Георгиевой, как со стороны МВФ, так и со стороны Киева сделано всё возможное для выделения необходимой поддержки. Теперь слово за США и ЕС.