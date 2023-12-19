В Германии хотят урезать помощь Украине на 520 млн евро

Германия может сократить помощь Украине на 520 миллионов евро в 2024 году, говорится в заявлении пресс-секретаря Правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта. По его словам, такая мера была принята из-за корректировки бюджетных планов.

В первоначальном проекте бюджета Германии на 2024 год на помощь Украине было выделено четыре миллиарда евро, но потом сумма увеличилась до восьми миллиардов. После решения конституционного суда об изъятии из бюджета 60 миллиардов евро проект был отозван на пересмотр. Хебештрайт утверждает, что власти ФРГ могут окончательно утвердить бюджет 2 февраля.

"Замена Бундесвером (вооружённые силы ФРГ. — Прим. Лайфа) переданного Украине оружия финансируется из специальных фондов Бундесвера. Это означает, что первоначально запланированные в федеральном бюджете средства на укрепление Украины могут быть сокращены на 520 миллионов евро", — говорится в заявлении.

Однако там отметили, что власти ФРГ придут к "особым мерам", если Украине понадобится больше расходов, чем в плане бюджета.