Поставляемое странами Запада Киеву оружие рано или поздно окажется и в США. По крайней мере, в этом не сомневается депутат Ульяновского заксобрания Виктор Бут. Он отметил, что уже сейчас мексиканские наркокартели активно скупают всё, что ВСУ продают на чёрном рынке.

"Это не просто растекание оружия, которое они поставляют на Украину различным криминальным и террористическим группировкам, оно рано или поздно появится в самих США", — сказал Бут в беседе с РИА "Новости".

Высказываясь о политике Белого дома, парламентарий подчеркнул, что "убийство русских руками украинцев" грозит Штатам серьёзными последствиями. Также Бут процитировал пословицу "Не сей ветер, пожнёшь бурю" и заявил, что ту самую бурю американцы и их вассалы пожнут весьма скоро.