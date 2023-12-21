Потери ВСУ за контрнаступление превысили 40% от общих потерь за всю СВО

Потери украинских войск за полгода составили около 160 тысяч военнослужащих. Также ВСУ лишились 766 танков, 121 самолёта и 23 вертолётов. Об этом на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны в 2023 году сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

"За полгода потери противника на всех направлениях составили около 160 тысяч человек, более трёх тысяч боевых бронированных машин, в том числе 766 танков, а также 121 самолёт, 23 вертолёта", — сказал Герасимов.