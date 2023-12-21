Потери ВСУ за контрнаступление превысили 40% от общих потерь за всю СВО
Герасимов: Потери ВСУ за полгода составили около 160 тысяч военных
Потери украинских войск за полгода составили около 160 тысяч военнослужащих. Также ВСУ лишились 766 танков, 121 самолёта и 23 вертолётов. Об этом на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны в 2023 году сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
"За полгода потери противника на всех направлениях составили около 160 тысяч человек, более трёх тысяч боевых бронированных машин, в том числе 766 танков, а также 121 самолёт, 23 вертолёта", — сказал Герасимов.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тысячи военных. Кроме того, украинские войска лишились 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, более 500 самолётов, а также 259 вертолётов. Таким образом, потери ВСУ за контрнаступление (началось более полугода назад, 4 июня) превысили 40% от общих потерь за всю специальную военную операцию (СВО).
Getty Images / Diego Herrera Carcedo