ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 декабря 2023, 10:08
6632

Потери ВСУ за контрнаступление превысили 40% от общих потерь за всю СВО

Герасимов: Потери ВСУ за полгода составили около 160 тысяч военных

Потери украинских войск за полгода составили около 160 тысяч военнослужащих. Также ВСУ лишились 766 танков, 121 самолёта и 23 вертолётов. Об этом на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны в 2023 году сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

"За полгода потери противника на всех направлениях составили около 160 тысяч человек, более трёх тысяч боевых бронированных машин, в том числе 766 танков, а также 121 самолёт, 23 вертолёта", — сказал Герасимов.

В Германии раскрыли шокирующие данные о ежедневных потерях ВСУ
В Германии раскрыли шокирующие данные о ежедневных потерях ВСУ

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тысячи военных. Кроме того, украинские войска лишились 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, более 500 самолётов, а также 259 вертолётов. Таким образом, потери ВСУ за контрнаступление (началось более полугода назад, 4 июня) превысили 40% от общих потерь за всю специальную военную операцию (СВО).

BannerImage

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar