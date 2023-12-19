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Шойгу озвучил потери ВСУ с начала спецоперации

Шойгу: Потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тысячи военных

Опубликовано 19 декабря 2023, 10:59
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Потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тысячи военных. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тысячи военных. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo

С начала специальной военной операции Вооружённые силы Украины потеряли 383 тысячи военных убитыми и ранеными. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

"С начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 553 самолёта и 259 вертолётов",  отметил министр.

При этом только в ходе контрнаступления ВСУ лишились 159 тысяч военных, 121 самолёта, 766 танков, включая 37 немецких Leopard, 2348 бронемашин, из них 50 американских Bradley.

"Видимо, поэтому мы до сих пор не видим на поле боя американские Abrams, поставленные несколько месяцев назад", — заключил Шойгу.

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Кроме того, по словам министра, в ходе специальной военной операции была освобождена территория в несколько раз больше, чем занимали ДНР и ЛНР до 24 февраля 2022 года.

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Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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