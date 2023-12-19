Шойгу: Освобождённая территория в 5 раз больше, чем ДНР и ЛНР занимали до СВО
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В ходе специальной военной операции была освобождена территория в несколько раз больше, чем занимали ДНР и ЛНР до 24 февраля 2022 года. Об этом заявил во вторник, 19 декабря, министр обороны Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства.
"Российской группировкой войск освобождена территория в 5 раз больше, чем занимала территория ДНР и ЛНР до начала специальной военной операции", — проинформировал он.
Напомним, что 29 ноября российские военнослужащие освободили село Артёмовское, находящееся в Донецкой Народной Республике. ВСУ бежали оттуда, бросив убитых и раненых. Часть украинцев сдалась в плен. Таким образом, ВС РФ значительно улучшили своё положение по переднему краю Донецкого направления.