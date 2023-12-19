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Шойгу: Освобождённая территория в 5 раз больше, чем ДНР и ЛНР занимали до СВО

19 декабря, 11:01
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/64684/photos/65041" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru </a></p>

Фото © Kremlin.ru

В ходе специальной военной операции была освобождена территория в несколько раз больше, чем занимали ДНР и ЛНР до 24 февраля 2022 года. Об этом заявил во вторник, 19 декабря, министр обороны Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства.

"Российской группировкой войск освобождена территория в 5 раз больше, чем занимала территория ДНР и ЛНР до начала специальной военной операции", — проинформировал он.

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Напомним, что 29 ноября российские военнослужащие освободили село Артёмовское, находящееся в Донецкой Народной Республике. ВСУ бежали оттуда, бросив убитых и раненых. Часть украинцев сдалась в плен. Таким образом, ВС РФ значительно улучшили своё положение по переднему краю Донецкого направления.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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