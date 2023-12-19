Шойгу: Освобождённая территория в 5 раз больше, чем ДНР и ЛНР занимали до СВО

В ходе специальной военной операции была освобождена территория в несколько раз больше, чем занимали ДНР и ЛНР до 24 февраля 2022 года. Об этом заявил во вторник, 19 декабря, министр обороны Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства.