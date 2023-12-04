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Регион
Опубликовано 4 декабря 2023, 04:15
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Минобороны показало видео штурма посёлка Артёмовское в ДНР

Минобороны РФ: Военнослужащие ВСУ бежали из посёлка Артёмовское, бросив раненых

Военнослужащие Вооружённых сил Украины бежали из освобождённого населённого пункта Артёмовское, бросив убитых и раненых. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав кадры работы на данном участке.

Российские военные штурмуют Артёмовское. Видео © Минобороны РФ

Во время проведения разведки, как сообщили в ведомстве, десантникам удалось вскрыть систему обороны украинских войск в Артёмовском и в его окрестностях. Помимо того, были выявлены огневые средства ВСУ, позиции которых подавили в результате контрбатарейной борьбы. Также силами штурмовой авиации были нанесены удары по укреплениям украинцев. После этого штурмовые группы десантников на боевых машинах начали штурмовать посёлок с нескольких направлений.

"Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ и минировании путей выдвижения. Вскрытые огневые средства сразу уничтожались расчётами FPV-дронов и огнём бронегрупп", — сообщили в Минобороны.

В ведомстве рассказали о том, чем закончилось освобождение этого населённого пункта. По данным Минобороны, военнослужащие ВСУ оставили Артёмовское, бросив раненых и убитых. Также часть украинцев сдалась в плен.

Ивановские десантники разгромили группу из ВСУ на подступах к Артёмовску
Ивановские десантники разгромили группу из ВСУ на подступах к Артёмовску

Напомним, 29 ноября Министерство обороны РФ сообщало, что российские военнослужащие освободили село Артёмовское, находящееся в Донецкой Народной Республике.

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Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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