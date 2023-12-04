Минобороны показало видео штурма посёлка Артёмовское в ДНР
Минобороны РФ: Военнослужащие ВСУ бежали из посёлка Артёмовское, бросив раненых
Военнослужащие Вооружённых сил Украины бежали из освобождённого населённого пункта Артёмовское, бросив убитых и раненых. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав кадры работы на данном участке.
Российские военные штурмуют Артёмовское. Видео © Минобороны РФ
Во время проведения разведки, как сообщили в ведомстве, десантникам удалось вскрыть систему обороны украинских войск в Артёмовском и в его окрестностях. Помимо того, были выявлены огневые средства ВСУ, позиции которых подавили в результате контрбатарейной борьбы. Также силами штурмовой авиации были нанесены удары по укреплениям украинцев. После этого штурмовые группы десантников на боевых машинах начали штурмовать посёлок с нескольких направлений.
"Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ и минировании путей выдвижения. Вскрытые огневые средства сразу уничтожались расчётами FPV-дронов и огнём бронегрупп", — сообщили в Минобороны.
В ведомстве рассказали о том, чем закончилось освобождение этого населённого пункта. По данным Минобороны, военнослужащие ВСУ оставили Артёмовское, бросив раненых и убитых. Также часть украинцев сдалась в плен.