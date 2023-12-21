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Опубликовано 21 декабря 2023, 05:37
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В Германии раскрыли шокирующие данные о ежедневных потерях ВСУ

Focus: ВСУ ежедневно теряют по 800 человек убитыми и ранеными

Вооружённые силы Украины ежедневно на поле боя теряют по 800 военнослужащих. Также Киев испытывает проблемы с западным оружием, сообщает немецкое издание Focus.

"В среднем ежедневные потери составляют около 800 солдат. Это означает, что для замены убитых и раненых ежемесячно необходимо набирать более 20 тысяч солдат", — говорится в сообщении.

Вдобавок к этому, по словам автора, нужны рекруты для ротации тех солдат, которые уже находятся на передовой. По информации издания, у ВСУ также наблюдаются проблемы в работе военной техники, переданной Западом. Так, системы вооружения "не являются чудодейственным оружием и изнашиваются".

Кроме того, в украинских войсках жалуются на нехватку боеприпасов из-за застопорившихся поставок. В день Незалежная выпускает до 7 тысяч артиллерийских снарядов, тогда как Россия — до 20 тысяч.

Стало известно о новых потерях ВСУ на самом смертоносном для них направлении
Стало известно о новых потерях ВСУ на самом смертоносном для них направлении

Ранее Лайф писал, что с начала специальной военной операции Вооружённые силы Украины потеряли 383 тысячи военных убитыми и ранеными, 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, более 500 самолётов, а также 259 вертолётов. Такие данные озвучил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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Ян Поланин
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