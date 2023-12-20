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Опубликовано 20 декабря 2023, 11:34
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Стало известно о новых потерях ВСУ на самом смертоносном для них направлении

МО РФ: ВСУ на Донецком направлении потеряли до 250 бойцов, танк и три автомобиля

Подразделения Южной группировки войск на Донецком направлении отразили атаку штурмовых групп 24-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) вблизи Шумов ДНР. В результате ВСУ потеряли до 250 военных, танк и три автомобиля. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в среду, 20 декабря.

"Ударами артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Марьинка Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.

Во время контрбатарейной борьбы на этом участке российские военные за сутки уничтожили словацкие самоходные артиллерийские установки (САУ) Zuzana 2 и британские AS-90. Кроме того, ВС РФ поразили две гаубицы "Мста-Б", две самоходные артиллерийские установки "Акация", гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика".

В Минобороны назвали впечатляющее число уничтоженных автомобилей ВСУ с начала СВО
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19 декабря в Минобороны РФ заявили, что ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 180 военных. Тогда ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп противника в районе Марьинки.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Никита Осипов
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