Подразделения Южной группировки войск на Донецком направлении отразили атаку штурмовых групп 24-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) вблизи Шумов ДНР. В результате ВСУ потеряли до 250 военных, танк и три автомобиля. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в среду, 20 декабря.

"Ударами артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Марьинка Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.

Во время контрбатарейной борьбы на этом участке российские военные за сутки уничтожили словацкие самоходные артиллерийские установки (САУ) Zuzana 2 и британские AS-90. Кроме того, ВС РФ поразили две гаубицы "Мста-Б", две самоходные артиллерийские установки "Акация", гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика".