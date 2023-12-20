В Минобороны назвали впечатляющее число уничтоженных автомобилей ВСУ с начала СВО
Минобороны России: ВС РФ уничтожили 16 502 автомобиля ВСУ с начала проведения СВО
С начала проведения специальной военной операции (СВО) российские войска уничтожили свыше 16 502 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Также ВС РФ уничтожили 553 самолёта, 260 вертолётов, 9899 беспилотников, 14 202 танка и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 442 зенитных ракетных комплекса, 7416 орудий полевой артиллерии и миномётов.
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