ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 декабря 2023, 11:25

В Минобороны назвали впечатляющее число уничтоженных автомобилей ВСУ с начала СВО

Минобороны России: ВС РФ уничтожили 16 502 автомобиля ВСУ с начала проведения СВО

С начала проведения специальной военной операции (СВО) российские войска уничтожили свыше 16 502 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также ВС РФ уничтожили 553 самолёта, 260 вертолётов, 9899 беспилотников, 14 202 танка и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 442 зенитных ракетных комплекса, 7416 орудий полевой артиллерии и миномётов.

В Германии указали на неприятную для Киева особенность западного оружия
В Германии указали на неприятную для Киева особенность западного оружия

Ранее Лайф писал, что ПВО РФ за полгода сбила 1062 натовские ракеты и авиабомбы. Также российские военные разбомбили сотни складов с боеприпасами и ремонтных цехов ВСУ.

BannerImage

Getty Images / Ignacio Marin

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar