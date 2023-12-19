Шойгу назвал количество натовских снарядов, сбитых Россией за полгода

За шесть месяцев текущего года российские средства ПВО сбили более тысячи натовских реактивных снарядов. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Только за полгода сбито 1062 натовских реактивных снаряда к РСЗО, оперативно-тактических и крылатых ракет, управляемых авиабомб", — заявил Шойгу во время своего выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.