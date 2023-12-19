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Опубликовано 19 декабря 2023, 11:57

Шойгу назвал количество натовских снарядов, сбитых Россией за полгода

Шойгу: ПВО РФ за полгода сбила 1062 натовские ракеты и авиабомбы

За шесть месяцев текущего года российские средства ПВО сбили более тысячи натовских реактивных снарядов. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Только за полгода сбито 1062 натовских реактивных снаряда к РСЗО, оперативно-тактических и крылатых ракет, управляемых авиабомб", — заявил Шойгу во время своего выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Российские силы ПВО сбили два МиГ-29, Су-25 и более 90 беспилотников ВСУ
Российские силы ПВО сбили два МиГ-29, Су-25 и более 90 беспилотников ВСУ

Ранее Лайф писал, что сегодня, 19 декабря, силы ПВО сбили летевший к Москве беспилотник в Одинцовском городском округе Подмосковья. Примечательно, что утром в регионах РФ также были сбиты четыре беспилотника: три БПЛА над Брянской областью, один — над Калужской.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Ян Поланин
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