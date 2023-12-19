Четвёртый за утро дрон сбит над территорией России. На этот раз — в Калужской области

Украинский дрон уничтожен над территорией Калужской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, попытка атаковать российский регион была пресечена в 11:10 по московскому времени. По беспилотнику самолётного типа отработали силы противовоздушной обороны.