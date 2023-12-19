Четвёртый за утро дрон сбит над территорией России. На этот раз — в Калужской области
Минобороны РФ: Силы ПВО сбили украинский БПЛА в Калужской области
Украинский дрон уничтожен над территорией Калужской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, попытка атаковать российский регион была пресечена в 11:10 по московскому времени. По беспилотнику самолётного типа отработали силы противовоздушной обороны.
Это уже четвёртая атака украинских беспилотников на территории России за сегодняшний день. Ранее три БПЛА были сбиты над Брянской областью.
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