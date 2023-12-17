Более 30 украинских БПЛА ночью попытались атаковать объекты на территории России

Силы противовоздушной обороны устранили 33 украинских беспилотника самолётного типа над тремя российскими регионами. По данным Минобороны, объекты были сбиты и перехвачены ночью над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей", — сказано в сообщении ведомства.

В ночь на субботу украинские беспилотные летательные аппараты атаковали два района Курской области. Три прилёта были зафиксированы в населённом пункте Крупец, расположенном в Дмитриевском районе области. Предварительно, там пострадало восемь жилых построек, в том числе окна, крыши и заборы.