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17 декабря, 03:52

Более 30 украинских БПЛА ночью попытались атаковать объекты на территории России

Минобороны: Над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями устранены 33 БПЛА

Силы противовоздушной обороны устранили 33 украинских беспилотника самолётного типа над тремя российскими регионами. По данным Минобороны, объекты были сбиты и перехвачены ночью над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей", — сказано в сообщении ведомства.

За вечер 15 декабря над Крымом сбили 32 беспилотника

За вечер 15 декабря над Крымом сбили 32 беспилотника

В ночь на субботу украинские беспилотные летательные аппараты атаковали два района Курской области. Три прилёта были зафиксированы в населённом пункте Крупец, расположенном в Дмитриевском районе области. Предварительно, там пострадало восемь жилых построек, в том числе окна, крыши и заборы.

Обложка ©

Getty Images / NiseriN

Оксана Попова
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