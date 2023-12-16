Беспилотники ВСУ атаковали два района Курской области
Губернатор Старовойт: Беспилотники атаковали два района Курской области
Украинские беспилотные летательные аппараты в ночь на субботу атаковали два района Курской области. Об этом в телеграм-канале передаёт глава региона Роман Старовойт.
По его словам, три прилёта были зафиксированы в населённом пункте Крупец, расположенном в Дмитриевском районе области. Предварительно, там пострадало восемь жилых построек, в том числе окна, крыши и заборы. Помимо того, украинцами был нанесён удар недалеко от вокзала города Дмитриева, после чего стало известно о повреждении компрессорной станции.
Также устраняются последствия ударов в Железногорском районе. Там дроны повредили линию электропередачи, которая питала Михайловский ГОК. На месте аварий сейчас работают сотрудники аварийно-спасательных служб.
А накануне Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны России сбили два украинских беспилотника над Курской областью. По данным ведомства, это произошло 15 декабря около 17:30 мск.
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