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15 декабря, 15:48

Российская ПВО уничтожила два украинских дрона над Курской областью

МО РФ: Силы ПВО около 17:30 мск сбили два украинских БПЛА над Курской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили два украинских беспилотника над Курской областью. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ вечером в пятницу, 15 декабря.

"Около 17:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.

В аэропортах РФ установят средства обнаружения и противодействия беспилотникам

В аэропортах РФ установят средства обнаружения и противодействия беспилотникам

Как сообщал Лайф, 14 декабря в Минобороны РФ заявили, что за ночь над Калужской и Московской областями было сбито девять украинских беспилотников. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых дронах в Наро-Фоминском городском округе. При этом в обоих случаях пострадавших и разрушений не было.

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Vk / Минобороны России

Никита Осипов
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