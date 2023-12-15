Российская ПВО уничтожила два украинских дрона над Курской областью
МО РФ: Силы ПВО около 17:30 мск сбили два украинских БПЛА над Курской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили два украинских беспилотника над Курской областью. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ вечером в пятницу, 15 декабря.
"Около 17:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.
Как сообщал Лайф, 14 декабря в Минобороны РФ заявили, что за ночь над Калужской и Московской областями было сбито девять украинских беспилотников. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых дронах в Наро-Фоминском городском округе. При этом в обоих случаях пострадавших и разрушений не было.
Vk / Минобороны России