Атака беспилотника на столицу отражена в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня ночью силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", — написал Собянин в телеграм-канале, уточнив, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Сейчас там работают специалисты экстренных служб, добавил он.