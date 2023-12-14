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14 декабря, 00:42

Отражена атака беспилотника, летевшего на Москву

Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника в Наро-Фоминском ГО

Атака беспилотника на столицу отражена в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня ночью силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", — написал Собянин в телеграм-канале, уточнив, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Сейчас там работают специалисты экстренных служб, добавил он.

Средства РЭБ перехватили беспилотный аппарат под Воронежем

Средства РЭБ перехватили беспилотный аппарат под Воронежем

Ранее Лайф рассказывал, что аэропорты России оборудуют средствами обнаружения беспилотников. Новое оборудование должно появиться в 31 воздушной гавани.

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t.me / Oxana Lyashenko

Артур Лапсаков
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