Отражена атака беспилотника, летевшего на Москву
Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника в Наро-Фоминском ГО
Атака беспилотника на столицу отражена в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сегодня ночью силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", — написал Собянин в телеграм-канале, уточнив, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Сейчас там работают специалисты экстренных служб, добавил он.
Ранее Лайф рассказывал, что аэропорты России оборудуют средствами обнаружения беспилотников. Новое оборудование должно появиться в 31 воздушной гавани.
t.me / Oxana Lyashenko