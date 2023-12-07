Средства РЭБ перехватили беспилотный аппарат под Воронежем
Губернатор Гусев: Над Воронежской областью обнаружен и перехвачен беспилотник
Неизвестный беспилотник обнаружен и перехвачен системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на территории Воронежской области. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в четверг, 7 декабря, губернатор региона Александр Гусев. Жертв и разрушений, по его информации, нет.
"Ситуацию в регионе держу под контролем. Благодарен нашим военнослужащим за эффективную работу", — проинформировал глава Воронежской области.
Ранее военкор Евгений Лисицын сообщал, что российские комплексы радиоэлектронной борьбы работают по всей линии фронта, дезориентируя дроны противника. Особенно заметно это на примере БПЛА типа "Баба-яга", которые снабжены системой навигации Starlink и переносят до шести осколочно-фугасных мин на дистанцию до 12 километров.
Vk / Минобороны России