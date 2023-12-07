Регион

Уведомления отключены

7 декабря, 10:20

Средства РЭБ перехватили беспилотный аппарат под Воронежем

Губернатор Гусев: Над Воронежской областью обнаружен и перехвачен беспилотник

Неизвестный беспилотник обнаружен и перехвачен системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на территории Воронежской области. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в четверг, 7 декабря, губернатор региона Александр Гусев. Жертв и разрушений, по его информации, нет.

"Ситуацию в регионе держу под контролем. Благодарен нашим военнослужащим за эффективную работу", — проинформировал глава Воронежской области.

Казаки в зоне СВО сбили 34 украинских беспилотника за сутки

Казаки в зоне СВО сбили 34 украинских беспилотника за сутки

Ранее военкор Евгений Лисицын сообщал, что российские комплексы радиоэлектронной борьбы работают по всей линии фронта, дезориентируя дроны противника. Особенно заметно это на примере БПЛА типа "Баба-яга", которые снабжены системой навигации Starlink и переносят до шести осколочно-фугасных мин на дистанцию до 12 километров.

Обложка ©

Vk / Минобороны России

Марина Калегина
  • Новости
  • Происшествия
  • Воронежская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров