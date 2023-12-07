Средства РЭБ перехватили беспилотный аппарат под Воронежем

Неизвестный беспилотник обнаружен и перехвачен системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на территории Воронежской области. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в четверг, 7 декабря, губернатор региона Александр Гусев. Жертв и разрушений, по его информации, нет.

"Ситуацию в регионе держу под контролем. Благодарен нашим военнослужащим за эффективную работу", — проинформировал глава Воронежской области.