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Регион
Опубликовано 6 декабря 2023, 21:02

Казаки в зоне СВО сбили 34 украинских беспилотника за сутки

Военкор Лисицын: Бойцы 6-й казачьей бригады сбили 34 беспилотника ВСУ за сутки

Сбитые дроны ВСУ. Обложка © Telegram / "Военкор | Z | Лисицын ZOV-TV"

Сбитые дроны ВСУ. Обложка © Telegram / "Военкор | Z | Лисицын ZOV-TV"

В среду, 6 декабря, казакам из 6-й казачьей бригады имени Матвея Платова удалось сбить 34 FPV-дрона ВСУ. Об этом сообщил в телеграм-канале военкор Евгений Лисицын.

"Враг не достигает своих целей и, несомненно, как всегда, будет уничтожен", — процитировал Лисицын командира 6-й казачьей бригады с позывным Гейзер.

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Ранее военкор Евгений Лисицын сообщал, что российские комплексы радиоэлектронной борьбы работают по всей линии фронта, дезориентируя дроны противника. Особенно заметно это на примере БПЛА типа "Баба-яга", которые снабжены системой навигации Starlink и переносят до шести осколочно-фугасных мин на дистанцию до 12 километров.

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Лариса Сафронова
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