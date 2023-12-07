Казаки в зоне СВО сбили 34 украинских беспилотника за сутки

В среду, 6 декабря, казакам из 6-й казачьей бригады имени Матвея Платова удалось сбить 34 FPV-дрона ВСУ. Об этом сообщил в телеграм-канале военкор Евгений Лисицын.

"Враг не достигает своих целей и, несомненно, как всегда, будет уничтожен", — процитировал Лисицын командира 6-й казачьей бригады с позывным Гейзер.