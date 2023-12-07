Казаки в зоне СВО сбили 34 украинских беспилотника за сутки
Военкор Лисицын: Бойцы 6-й казачьей бригады сбили 34 беспилотника ВСУ за сутки
Сбитые дроны ВСУ. Обложка © Telegram / "Военкор | Z | Лисицын ZOV-TV"
В среду, 6 декабря, казакам из 6-й казачьей бригады имени Матвея Платова удалось сбить 34 FPV-дрона ВСУ. Об этом сообщил в телеграм-канале военкор Евгений Лисицын.
"Враг не достигает своих целей и, несомненно, как всегда, будет уничтожен", — процитировал Лисицын командира 6-й казачьей бригады с позывным Гейзер.
Ранее военкор Евгений Лисицын сообщал, что российские комплексы радиоэлектронной борьбы работают по всей линии фронта, дезориентируя дроны противника. Особенно заметно это на примере БПЛА типа "Баба-яга", которые снабжены системой навигации Starlink и переносят до шести осколочно-фугасных мин на дистанцию до 12 километров.