Казаки взломали украинские БПЛА со Starlink, лишив "ослеплённые" ВСУ шанса на успех
Военкор Лисицин: Казаки успешно справляются с БПЛА ВСУ, "ослепляя" их
Бойцы 6-й гвардейской казачьей Лисичанской бригады имени Матвея Платова запросто справляются с беспилотниками противника на Северском направлении. Казаки заставляют БПЛА "слепнуть" и сбивают вражеские дроны с нужного курса, рассказал военный корреспондент Евгений Лисицын.
Он подтвердил, что комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС РФ "ослепляют" вражеские дроны, сбивая их способность к навигации и затрудняя работу БПЛА и радиосвязи ВСУ. Журналист обратил внимание на то, что американские коллеги тоже были вынуждены это признать.
"Это особенно заметно на примере тяжёлых БПЛА типа "Баба-яга", оснащённых системой навигации Starlink и способных переносить до шести осколочно-фугасных мин на дистанцию до 12 км", — рассказал Лисицын в своём телеграм-канале.
По его словам, казаки с лёгкостью атакуют и БПЛА крылатого типа "Фурия", которые военные ВСУ маскируют под птиц. Такие аппараты могут преодолевать расстояние от 15 до 90 км, заключил журналист.
Ранее казаки разоблачили фейк украинских военных о якобы ликвидации российского Т-90М в зоне спецоперации. Гейзер подчеркнул, что танк готов и дальше громить ВСУ — нет ничего лучше русского оружия и техники.
ТАСС / Александр Полегенько