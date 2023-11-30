Казаки взломали украинские БПЛА со Starlink, лишив "ослеплённые" ВСУ шанса на успех

Бойцы 6-й гвардейской казачьей Лисичанской бригады имени Матвея Платова запросто справляются с беспилотниками противника на Северском направлении. Казаки заставляют БПЛА "слепнуть" и сбивают вражеские дроны с нужного курса, рассказал военный корреспондент Евгений Лисицын.

Он подтвердил, что комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС РФ "ослепляют" вражеские дроны, сбивая их способность к навигации и затрудняя работу БПЛА и радиосвязи ВСУ. Журналист обратил внимание на то, что американские коллеги тоже были вынуждены это признать.

"Это особенно заметно на примере тяжёлых БПЛА типа "Баба-яга", оснащённых системой навигации Starlink и способных переносить до шести осколочно-фугасных мин на дистанцию до 12 км", — рассказал Лисицын в своём телеграм-канале.

По его словам, казаки с лёгкостью атакуют и БПЛА крылатого типа "Фурия", которые военные ВСУ маскируют под птиц. Такие аппараты могут преодолевать расстояние от 15 до 90 км, заключил журналист.