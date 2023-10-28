Казаки поймали украинских военных на фейке с "разбитым" российским танком Т-90М

Российские казаки разоблачили фейк украинских военных о якобы ликвидации российского танка Т-90М в зоне СВО. В соцсетях появилось видео, на котором утверждается, что противник "уничтожил" нашу бронетехнику, однако на деле оно оказалось постановочным.

Они подчеркнули, что 26 октября якобы разбитый танк эвакуировали из ямы — и он был полностью цел и в рабочем состоянии. В подтверждение казаки опубликовали своё видео. Комбриг 6-й казачьей лисичанской бригады имени М.И. Платова с позывным Гейзер сказал, что Т-90М готов и дальше громить ВСУ — и нет ничего лучше русского оружия и техники.