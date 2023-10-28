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28 октября, 09:47

Казаки поймали украинских военных на фейке с "разбитым" российским танком Т-90М

Российские казаки разоблачили фейк украинских военных о якобы ликвидации российского танка Т-90М в зоне СВО. В соцсетях появилось видео, на котором утверждается, что противник "уничтожил" нашу бронетехнику, однако на деле оно оказалось постановочным.

Казаки поймали украинских военных на фейке с "разбитым" русским танком Т-90М. Видео © Telegram / Атаман

"Яркая подача, красивые цифры и зря потраченные снаряды. Кажется, ВСУ предпочли вложиться в промоушен видео, нежели в реальную военную подготовку", — отметили казаки.

Они подчеркнули, что 26 октября якобы разбитый танк эвакуировали из ямы — и он был полностью цел и в рабочем состоянии. В подтверждение казаки опубликовали своё видео. Комбриг 6-й казачьей лисичанской бригады имени М.И. Платова с позывным Гейзер сказал, что Т-90М готов и дальше громить ВСУ — и нет ничего лучше русского оружия и техники.

Опубликовано видео работы танка Т-90М "Прорыв" по позициям ВСУ

Опубликовано видео работы танка Т-90М "Прорыв" по позициям ВСУ

Ранее Минобороны показало, как российские бойцы точным ударом уничтожили движущийся танк ВСУ. Видео, которое опубликовало ведомство, было снято на Запорожском направлении.

Обложка ©

Telegram / Атаман

Никита Осипов
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