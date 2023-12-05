Регион

Уведомления отключены

5 декабря, 05:07

Жители крымского села нашли на пляже катер ВСУ со взрывчаткой на борту

SHOT: На пляже в Крыму был обнаружен катер ВСУ со взрывчаткой на борту

Жители Крымского полуострова нашли на одном из пляжей безэкипажный катер, принадлежащий Вооружённым силам Украины. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным канала, всё произошло в населённом пункте Молочное, расположенном в Сакском районе республики. Ранним утром в минувший понедельник жители региона сообщили, что обнаружили там на одном из пляжей безэкипажный катер ВСУ со взрывчаткой на борту.

Подходить к нему они не стали, а вызвали сотрудников экстренных служб, которые впоследствии, прибыв к месту инцидента, оцепили местность. Предполагается, что морской беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, после чего оказался на крымском пляже.

Четыре безэкипажных катера ВМС Украины уничтожены в Чёрном море

Четыре безэкипажных катера ВМС Украины уничтожены в Чёрном море

Ранее Лайф сообщал, что тайник с боеприпасами в разломе лиственницы обнаружили возле Курской АЗС. Оперативники изъяли боевую гранату РГД-5, готовую к применению, а также отметили, что, судя по царапинам в расщелине, там могли хранить и другое оружие.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Происшествия
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров