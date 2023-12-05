Жители крымского села нашли на пляже катер ВСУ со взрывчаткой на борту

Жители Крымского полуострова нашли на одном из пляжей безэкипажный катер, принадлежащий Вооружённым силам Украины. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным канала, всё произошло в населённом пункте Молочное, расположенном в Сакском районе республики. Ранним утром в минувший понедельник жители региона сообщили, что обнаружили там на одном из пляжей безэкипажный катер ВСУ со взрывчаткой на борту.

Подходить к нему они не стали, а вызвали сотрудников экстренных служб, которые впоследствии, прибыв к месту инцидента, оцепили местность. Предполагается, что морской беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, после чего оказался на крымском пляже.