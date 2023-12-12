В аэропортах РФ установят средства обнаружения и противодействия беспилотникам

На территориях более 30 российских аэропортов появятся средства обнаружения и противодействия беспилотникам. Об этом сообщил начальник управления организации использования воздушного пространства Росавиации Сергей Мартыненко.

"В рамках этой задачи (обеспечения инфраструктуры воздушного транспорта. — Прим. Лайфа) планируется оснащение 31 аэропорта техническими средствами обнаружения и противодействия беспилотным воздушным судам, оснащение системами обеспечения информационной безопасности инфраструктуры", — передаёт слова Мартыненко ТАСС.

По его словам, размещение таких систем рассматривается в рамках федерального проекта развития инфраструктуры, обеспечения безопасности и формирования специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем. Сам проект Росавиация начнёт реализовывать уже в следующем году.