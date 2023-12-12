Регион

Уведомления отключены

12 декабря, 09:54

В аэропортах РФ установят средства обнаружения и противодействия беспилотникам

Мартыненко: Аэропорты РФ оборудуют средствами обнаружения беспилотников

На территориях более 30 российских аэропортов появятся средства обнаружения и противодействия беспилотникам. Об этом сообщил начальник управления организации использования воздушного пространства Росавиации Сергей Мартыненко.

"В рамках этой задачи (обеспечения инфраструктуры воздушного транспорта. — Прим. Лайфа) планируется оснащение 31 аэропорта техническими средствами обнаружения и противодействия беспилотным воздушным судам, оснащение системами обеспечения информационной безопасности инфраструктуры", — передаёт слова Мартыненко ТАСС.

По его словам, размещение таких систем рассматривается в рамках федерального проекта развития инфраструктуры, обеспечения безопасности и формирования специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем. Сам проект Росавиация начнёт реализовывать уже в следующем году.

Путин забрал у иностранной компании управление аэропортом Пулково

Путин забрал у иностранной компании управление аэропортом Пулково

В этом году Киев неоднократно предпринимал попытки атаковать объекты в Москве беспилотными летательными аппаратами. Лайф писал, что из-за этого диспетчеры перенаправляли десятки рейсов из столицы в другие аэропорты.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Ян Поланин
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров