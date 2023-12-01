Путин забрал у иностранной компании управление аэропортом Пулково

Правительство России создало ООО "Холдинг ВВСС" для временного управления аэропортом Пулково. Компания получит долю в уставном капитале УК воздушной гавани. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на портале правовых актов, уставной капитал "Холдинга ВВСС" составит 169 миллиардов рублей. При этом кабмин не будет учредителем компании.

Решение принято в рамках контрсанкций в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями западных государств.

С 2010 года аэропортом Пулково управляет ООО "Воздушные ворота Северной столицы", а 100% долей в уставном капитале принадлежит кипрской компании.