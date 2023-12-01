Регион

Уведомления отключены

30 ноября, 22:43

Путин забрал у иностранной компании управление аэропортом Пулково

Правительство России создало ООО "Холдинг ВВСС" для временного управления аэропортом Пулково. Компания получит долю в уставном капитале УК воздушной гавани. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на портале правовых актов, уставной капитал "Холдинга ВВСС" составит 169 миллиардов рублей. При этом кабмин не будет учредителем компании.

Решение принято в рамках контрсанкций в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями западных государств.

Путин передал Крыму все акции "Крымэнерго"

Путин передал Крыму все акции "Крымэнерго"

С 2010 года аэропортом Пулково управляет ООО "Воздушные ворота Северной столицы", а 100% долей в уставном капитале принадлежит кипрской компании.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "квазивойной" действия Коллективного Запада в отношении России. По его словам, в отношении компаний, которые уходят из РФ под давлением своих правительств, действует особый режим.

Обложка ©

t.me / Аэропорт Пулково

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Путин
  • Правительство РФ
  • Политика России
  • Политика
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров