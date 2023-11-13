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13 ноября, 12:53

Путин передал Крыму все акции "Крымэнерго"

Путин подписал указ о передаче акций "Крымэнерго" в собственность республики

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций "Крымэнерго" из федеральной собственности Республике Крым. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение Правительства РФ и Совета министров Республики Крым о передаче в собственность Республики Крым находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества "Крымэнерго", — гласит указ.

Целью называется дальнейшее развитие электросетевого комплекса полуострова. Глава государства дал Правительству РФ два месяца на завершение процесса передачи акций в собственность республики.

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В мае квартира Владимира Зеленского и его супруги в элитном ЖК "Император" в посёлке Ливадия официально перешла в собственность Крыма. А в октябре трёхкомнатный пентхаус площадью более 120 квадратных метров был выставлен на торги со стартовой ценой 24,6 млн. В конце месяца национализированная квартира четы Зеленских ушла с молотка на открытом аукционе за 44,3 миллиона рублей.

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Kremlin.ru

Андрей Бражников
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