Путин передал Крыму все акции "Крымэнерго"

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций "Крымэнерго" из федеральной собственности Республике Крым. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение Правительства РФ и Совета министров Республики Крым о передаче в собственность Республики Крым находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества "Крымэнерго", — гласит указ.