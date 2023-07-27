Появилось видео изнутри бывшей квартиры Зеленского в Ялте, которая теперь принадлежит Крыму

Квартира украинского президента Владимира Зеленского и его супруги в Крыму окончательно перешла в собственность республики. Об этом сообщает телеканал "Крым 24" со ссылкой на документ, опубликованный на сайте правительства полуострова. Также появилось видео изнутри жилища.

Бывшая квартира президента Украины Владимира Зеленского в Крыму. Видео © Telegram / "Крым 24"

Известно, что трёхкомнатный пентхаус площадью более 120 квадратных метров был приобретён Еленой Зеленской ещё в 2013 году. Согласно документу, её правообладателем с 27 июня 2023 года является ГАУ "Распорядительная дирекция имущества Республики Крым". При этом пока что апартаменты площадью 120 квадратных метров пустуют — данных о передаче жилья нет.