Появилось видео изнутри бывшей квартиры Зеленского в Ялте, которая теперь принадлежит Крыму
Квартира Зеленского в Ялте перешла в собственность Крыма
Дом в посёлке Ливадия с пентхаусом Зеленского. Обложка © kp.ru / Александра Тимощенко
Квартира украинского президента Владимира Зеленского и его супруги в Крыму окончательно перешла в собственность республики. Об этом сообщает телеканал "Крым 24" со ссылкой на документ, опубликованный на сайте правительства полуострова. Также появилось видео изнутри жилища.
Бывшая квартира президента Украины Владимира Зеленского в Крыму. Видео © Telegram / "Крым 24"
Известно, что трёхкомнатный пентхаус площадью более 120 квадратных метров был приобретён Еленой Зеленской ещё в 2013 году. Согласно документу, её правообладателем с 27 июня 2023 года является ГАУ "Распорядительная дирекция имущества Республики Крым". При этом пока что апартаменты площадью 120 квадратных метров пустуют — данных о передаче жилья нет.
В марте стало известно, что Зеленский оплатил коммуналку в своей ялтинской квартире на год вперёд. В конце прошлого года украинский президент передал 100 тысяч рублей на оплату коммунальных счетов через мать депутата Верховной рады Виталия Хомутынника.