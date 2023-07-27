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27 июля, 11:53

Появилось видео изнутри бывшей квартиры Зеленского в Ялте, которая теперь принадлежит Крыму

Квартира Зеленского в Ялте перешла в собственность Крыма

<p>Дом в посёлке Ливадия с пентхаусом Зеленского. Обложка © kp.ru / <a href="https://www.crimea.kp.ru/daily/27478/4733949/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александра Тимощенко</a> </p>

Дом в посёлке Ливадия с пентхаусом Зеленского. Обложка © kp.ru / Александра Тимощенко

Квартира украинского президента Владимира Зеленского и его супруги в Крыму окончательно перешла в собственность республики. Об этом сообщает телеканал "Крым 24" со ссылкой на документ, опубликованный на сайте правительства полуострова. Также появилось видео изнутри жилища.

Бывшая квартира президента Украины Владимира Зеленского в Крыму. Видео © Telegram / "Крым 24"

Известно, что трёхкомнатный пентхаус площадью более 120 квадратных метров был приобретён Еленой Зеленской ещё в 2013 году. Согласно документу, её правообладателем с 27 июня 2023 года является ГАУ "Распорядительная дирекция имущества Республики Крым". При этом пока что апартаменты площадью 120 квадратных метров пустуют — данных о передаче жилья нет.

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В марте стало известно, что Зеленский оплатил коммуналку в своей ялтинской квартире на год вперёд. В конце прошлого года украинский президент передал 100 тысяч рублей на оплату коммунальных счетов через мать депутата Верховной рады Виталия Хомутынника.

Николь Вербер
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