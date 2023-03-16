Зеленский оплатил коммуналку в своей ялтинской квартире на год вперёд

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре оплатил коммуналку в своей ялтинской квартире почти на год вперёд. Об этом сообщает "Mash на волне".

Несмотря на то что Зеленский с супругой с 2013 года не появлялись в своей трёхкомнатной квартире площадью 150 кв. м возле Ливадийского дворца, украинский президент не забывает о её обслуживании. Так, он попросил вахтёров чистить слив на балконе, чтобы не затопить соседей. А в конце прошлого года передал 100 тысяч рублей на оплату коммунальных счетов через мать депутата Верховной рады Виталия Хомутынника.

Сын посредницы — предприниматель, основатель и глава инвестиционного фонда Cascade Investment Fund, президент Всеукраинской федерации гольфа. В Ялте он владеет пятью квартирами и имеет доверенность на жильё Зеленского. Мать депутата периодически приезжает туда с ревизией.