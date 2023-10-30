Квартира семьи Зеленского в Ялте ушла с молотка за 44,3 млн
Дом в посёлке Ливадия с пентхаусом Зеленского. Обложка © kp.ru / Александра Тимощенко
Национализированная квартира Владимира Зеленского в посёлке Ливадия городского округа Ялта в Крыму ушла с молотка: жильё продано на открытом аукционе за 44,3 миллиона рублей.
Как уточняет "Mash на волне", за пентхаус бились всего два участника. Новая хозяйка — Ольга Липовецкая, гендиректор нескольких ООО.
Напомним, что трёхкомнатный пентхаус площадью более 120 квадратных метров Елена Зеленская купила ещё в 2013 году. При этом известно, что Зеленский оплатил коммуналку в ялтинской квартире на год вперёд. Весной 2023 года элитное жильё было национализировано в пользу Республики Крым, а в октябре пентхаус был выставлен на торги со стартовой ценой 24,6 млн.