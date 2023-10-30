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30 октября, 12:22
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Квартира семьи Зеленского в Ялте ушла с молотка за 44,3 млн

<p>Дом в посёлке Ливадия с пентхаусом Зеленского. Обложка © kp.ru / <a href="https://www.crimea.kp.ru/daily/27478/4733949/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александра Тимощенко</a></p>

Дом в посёлке Ливадия с пентхаусом Зеленского. Обложка © kp.ru / Александра Тимощенко

Национализированная квартира Владимира Зеленского в посёлке Ливадия городского округа Ялта в Крыму ушла с молотка: жильё продано на открытом аукционе за 44,3 миллиона рублей.

Как уточняет "Mash на волне", за пентхаус бились всего два участника. Новая хозяйка — Ольга Липовецкая, гендиректор нескольких ООО.

Появилось видео изнутри бывшей квартиры Зеленского в Ялте, которая теперь принадлежит Крыму

Появилось видео изнутри бывшей квартиры Зеленского в Ялте, которая теперь принадлежит Крыму

Напомним, что трёхкомнатный пентхаус площадью более 120 квадратных метров Елена Зеленская купила ещё в 2013 году. При этом известно, что Зеленский оплатил коммуналку в ялтинской квартире на год вперёд. Весной 2023 года элитное жильё было национализировано в пользу Республики Крым, а в октябре пентхаус был выставлен на торги со стартовой ценой 24,6 млн.

Александра Вишнякова
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  • Владимир Зеленский
  • Крым, Республика

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